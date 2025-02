Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg

Landkreis Rottweil) Auf glatter Straße die Kontrolle verloren (06.02.2025)

Schramberg (ots)

Auf der Abfahrt der Bundesstraße 462 auf die Schramberger Straße ist es am Donnerstagmorgen, gegen 7 Uhr zu einem Unfall gekommen. Eine 21-Jährige verlor in einer Kurve die Kontrolle über ihren Opel und kam in den Gegenverkehr. Ihr kam eine 46-jährige VW-Fahrerin entgegen mit der sie zusammenstieß. Es entstand ein Sachschaden von ungefähr 10.000 Euro.

