Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg, K 5529

Schwarzwald Baar Kreis) Kontrolle verloren und zwei Verletzte (06.02.2025)

Schramberg - K 5529 (ots)

Auf der Kreisstraße 5529 ist es am Donnerstag, gegen 6 Uhr zu einem Unfall an der Brücke über die Bundesstraße 462 gekommen. Ein 32-jährige Hyundai-Fahrer verlor kurz vor Erreichen der Brücke die Kontrolle über seinen Wagen und geriet nach links von der Straße ab. Dort beschädigte er verschiedene Verkehrseinrichtungen, geriet eine Böschung hinab, überquerte unterhalb der Brücke die Fahrbahn der B 462 und kam am gegenüberliegenden Hang zum Stehen. Beide Insassen verletzten sich durch das Unfallgeschehen und kamen in einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Der Wagen erlitt einen Schaden in Höhe von 12.000 Euro. Kein anderer Verkehrsteilnehmer kam zu Schaden.

