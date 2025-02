Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Radfahrerin bei Zusammenstoß mit Radfahrer verletzt (06.02.2025)

Radolfzell (ots)

Eine Radfahrerin hat sich bei einem Unfall auf der Schützenstraße am Donnerstagabend Verletzungen zugezogen. Eine 60-Jährige war mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg neben der Schützenstraße in Richtung Innenstadt unterwegs. Auf Höhe einer Pizzeria wechselte ein ebenfalls 60 Jahre alter Radler auf ihre Straßenseite um auf den dortigen Radweg entgegen der Fahrtrichtung aufzufahren. Dabei streiften sich die Lenker der beiden Räder, woraufhin die Frau zu Fall kam. Ein Rettungswagen brachte die verletzte 60-Jährige in eine Klinik. An dem Damenfahrrad entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

