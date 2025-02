Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Parfumdieb erbeutet Düfte im Wert von über 300 Euro (06.02.2025)

Konstanz (ots)

Ein Parfümdieb hat am Donnerstagvormittag in einem Geschäft in der Hussenstraße Düfte im Wert von mehreren hundert Euro entwendet. Gegen 11.50 Uhr hielt sich der Unbekannte in der Parfümerieabteilung der Galeria Kaufhof auf. Dort nahm er insgesamt drei hochwertige Flakons aus dem Regal und steckte sie in eine mitgeführte Tasche. Anschließend verließ der Dieb die Filiale, ohne den offenen Betrag in Höhe von rund 300 Euro zu bezahlen.

Zu dem unbekannten Täter liegt folgende Beschreibung vor: etwa 25-30 Jahre alt, etwa 185 Zentimeter groß, normale Statur, graue Cap, graue Jeans mit Patches und eine schwarze Jacke. Zudem hatte er eine pinke Einkaufstüte dabei. Auffällig war sein Gang, da der Mann einen Fuß nach innen gerichtet nachzog.

Sachdienliche Hinweise auf die Identität des Unbekannten nimmt der Polizeiposten KN-Lutherplatz, Tel. 07531 365999-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell