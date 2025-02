Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Konstanz - Ermittlungserfolg der EG Wessenberg - 28-Jähriger in Haft (05.02.2025)

Konstanz (ots)

In der Nacht auf Sonntag sind drei junge Männer bei einem Messerangriff in der Fußgängerzone schwer verletzt worden (wir berichteten: http://presseportal.de/blaulicht/pm/110973/5962790 ). In der Folge richtete die Kriminalpolizeidirektion Rottweil beim Kriminalkommissariat Konstanz die Ermittlungsgruppe Wessenberg ein. Den Beamtinnen und Beamten der EG ist nun ein schneller Ermittlungserfolg gelungen. Die Kriminalbeamten kamen zwei jungen Männern im Alter von 28 und 24 Jahren auf die Spur, die im Verdacht standen, für den Messerangriff verantwortlich zu sein. Daraufhin beantragte die das Ermittlungsverfahren leitende Staatsanwaltschaft Konstanz am Mittwochmorgen Durchsuchungsbeschlüsse. Gegen Mittag konnten schließlich sowohl der 28-jährige nordmazedonische Staatsbürger als auch der 24-jährige albanische Staatsbürger von den Kräften der EG vorläufig festgenommen werden.

Gegen den 28-Jährigen beantragte die Staatsanwaltschaft Haftbefehl, den eine Richterin am Donnerstagnachmittag in Vollzug setzte.

Der Jüngere der beiden hat nach derzeitigem Ermittlungsstand keinen Tatbeitrag an den Messerstichen geleistet und wurde deshalb nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf die Straße entlassen.

Beide Männer sind kriminalpolizeilich bislang nicht in Erscheinung getreten.

