Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Zimmern ob Rottweil, K 5710

Landkreis Rottweil) Auf glatter Straße Unfall verursacht (05.02.2025)

Zimmern ob Rottweil - K 5710 (ots)

Am Mittwoch hat ein BMW-Fahrer, gegen 9:30 Uhr auf der Kreisstraße 5710 zwischen Zimmern ob Rottweil und Niedereschach auf winterglatter Straße die Kontrolle über sein Auto verloren. In einer abschüssigen Linkskurve kam der 64-Jährige zunächst nach rechts von der Straße ab und verlor dann die Kontrolle über seinen Wagen. Er stieß abseits der Straße gegen einen Baum und eine Mauer an der er letztlich zum Stehen kam. Die Feuerwehr musste den schwer verletzten, eingeklemmten Fahrer aus seiner misslichen Lage befreien. Er kam mit einem Rettungsdienst ins Krankenhaus. Am BMW entstand ein Schaden von etwa 30.000 Euro.

