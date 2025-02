Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hilzingen, A81, Lkr. Konstanz) Hoher Sachschaden bei Unfall auf der Autobahn (06.02.2025)

Hilzingen, A81 (ots)

Hoher Sachschaden ist bei einem Unfall am Donnerstagnachmittag auf der Autobahn 81 an der Anschlussstelle Hilzingen entstanden. Eine 30-Jährige fuhr mit einem Seat Ibiza an der Anschlussstelle auf die A81 in Richtung Stuttgart auf. Nachdem sie vom Beschleunigungsstreifen auf die rechte Spur wechselte, überholte sie im Anschluss unmittelbar ein vor ihr fahrendes Auto und übersah dabei den auf der linken Fahrspur von hinten kommenden VW Passat eines 33-Jährigen. Es kam zur Kollision zwischen dem Seat und dem VW. Dabei entstand Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 25.000 Euro.

