POL-EU: Einbrecher durchsuchen Festsaal in Burg

Euskirchen-Kleinbüllesheim (ots) - Am Samstag (25. Januar) gelangten Unbekannte im Zeitraum von 15 Uhr bis 22.15 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Kleinbüllesheimer Straße in Euskirchen-Kleinbüllesheim. Unbekannte beschädigten eine Terrassentür und verschafften sich so Zutritt zu dem Wohnhaus. Im Wohnhaus wurden mehrere Räume und Schränke durchsucht. Es wurde Bargeld und Goldschmuck entwendet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Rückfragen von ...

