POL-EU: Unter Drogeneinwirkung zu schnell unterwegs

Mechernich-Firmenich (ots) - Am vergangenen Freitag (24. Januar) hörte ein Zeuge gegen 16.20 Uhr einen lauten Knall in der Brühler Straße in Mechernich-Firmenich. Er begab sich aus seinem Garten auf die Straße und beobachtete dort, wie ein schwarzer Kleinwagen hinter einem am Straßenrand geparkten Anhänger zurücksetzte und sich anschließend entfernte. Der Eigentümer des Anhängers sah gleichzeitig ein Auto, ...

mehr