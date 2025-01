POL-EU: Pkw kollidiert mit Stein

Zülpich-Nemmenich (ots) - In der Zeit von Mittwoch, 22. Januar, 11 Uhr, bis Donnerstag, 23. Januar, 9 Uhr, versuchten unbekannte Täter in das Pfarrhaus in der Philipp-Orth-Straße in Zülpich-Nemmenich einzubrechen. Durch mehrere Hebelversuche wurde die Eingangstür beschädigt. In das Gebäude gelangten die Unbekannten jedoch nicht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Rückfragen von Medienvertretern ...

