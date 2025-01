POL-EU: Öffentlichkeitsfahndung: Einbruch in Einfamilienhaus in Mechernich - Wer kennt die Einbrecher?

Mechernich-Kommern (ots) - Am gestrigen Donnerstag (23. Januar) wurde zwischen 16.30 Uhr und 18.45 Uhr in ein Einfamilienhaus im Prinzenweg in Mechernich-Kommern eingebrochen. Zunächst schlugen unbekannte Täter ein Fenster oberhalb des Fenstergriffes ein. Das entstandene Loch war jedoch zu klein, so dass das Fenster aufgehebelt wurde. Anschließend wurden im Wohnhaus mehrere Schränke und Räume durchsucht. Zum ...

mehr