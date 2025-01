Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Verkehrsunfallflucht nach Alkoholkonsum

Mechernich-Firmenich (ots)

Am vergangenen Freitag (24. Januar) hörte ein Zeuge gegen 16.20 Uhr einen lauten Knall in der Brühler Straße in Mechernich-Firmenich. Er begab sich aus seinem Garten auf die Straße und beobachtete dort, wie ein schwarzer Kleinwagen hinter einem am Straßenrand geparkten Anhänger zurücksetzte und sich anschließend entfernte.

Der Eigentümer des Anhängers sah gleichzeitig ein Auto, welches die Brühler Straße mit einem defekten Vorderreifen befuhr. Kurz darauf wurde er von einem Bekannten darauf angesprochen, dass sein geparkter Anhänger beschädigt sei.

Die hinzugerufenen Polizeibeamten konnten vor Ort eine Spur von ausgelaufenem Kühlwasser feststellen, welcher sie folgten. Diese führte sie zu einem schwarzen Skoda, der in einer Hauseinfahrt rund einen Kilometer entfernt abgestellt wurde.

Die Schäden am Fahrzeug deckten sich mit denen am Anhänger. Zudem war der rechte Vorderreifen platt.

An dem Wohnhaus trafen die Beamten auch auf die vermeintliche Fahrzeugführerin. Die 53-jährige verstrickte sich bei der Befragung in Widersprüche und wirkte desorientiert. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,72 Promille, woraufhin der Beschuldigten eine Blutprobe auf der nahegelegenen Polizeiwache entnommen wurde.

Anzeigen wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort und Straßengefährdung mit Fahrunsicherheit infolge Alkoholgenusses wurden gefertigt und entsprechende Spuren vor Ort gesichert. Der Führerschein der Mechernicherin wurde beschlagnahmt und das Führen von Kraftfahrzeugen wurde ihr untersagt. Die Höhe der Sachschäden wird auf circa 5.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell