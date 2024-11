POL-MK: Urlaubsende mit Schrecken - Einbruch in Wohnhaus

Iserlohn (ots) - Am Feldmarkring ereignete sich am Mittwochabend ein Verkehrsunfall bei dem eine 78 Jährige Iserlohnerin schwer verletzt wurde. Ein Anwohner übersah die Seniorin bei den widrigen Witterungsverhältnissen und touchierte sie mit der Front seines Fahrzeugs, woraufhin die Dame zu Fall kam und sich Knochenbrüche im Bein zuzog. Sie wurde in ein örtliches ...

