Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil

Landkreis Rottweil) Einbruch in Feuerwehrhaus (29.01.2025 - 03.02.2025)

Rottweil (ots)

Unbekannte sind im Zeitraum von Mittwoch, dem 29.01.2025 bis Montag, dem 03.02.2025 in das Gerätehaus der Feuerwehr Rottweil eingebrochen. Dort stahlen sie Werkzeuge in vierstelligem Wert. Wie sich Zutritt ins verschlossene Gebäude verschafft werden konnte, ist derzeit noch nicht bekannt. Wahrscheinlich verwendeten die Einbrecher zum Abtransport ein Fahrzeug. Die Polizei in Rottweil bittet um Hinweise zum dem Einbruch unter der Nummer 0741 / 4770.

