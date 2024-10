Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Polizeieinsatz in Einbeck - Person in Gewahrsam

Northeim (ots)

Einbeck, Kleiner Varlenkamp, Dienstag, 02.10.2024, 10.30 - 16.10 Uhr

EINBECK (mil) - Person in Gewahrsam genommen

Am Vormittag des 02.10.2024 suchte die Polizei Northeim einen 35-jährigen Mann aus Einbeck auf, welcher wegen mehreren Haftbefehlen gesucht wurde. Nach Ansprache durch die Polizei ließ der Mann seinen mitgeführten Hund in Richtung der Polizeikräfte los und floh in Richtung eines Maisfeldes in der Nähe einer Kleingartenkolonie an der o.g. Örtlichkeit. Zu einem Angriff durch den Hund kam es nicht.

Um den Einsatz sicher durchführen zu können, wurde der Bereich durch die Polizei abgesperrt. Einsatzkräfte der Polizei und der Feuerwehr suchten das Maisfeld sowie den Nahbereich nach der Person unter Einsatz einer Drohne ab. Schließlich konnte der 35-jährige Mann in einer angrenzenden Gartenparzelle festgestellt werden. Zudem war der Mann mit einem Messer bewaffnet.

Neben weiteren Unterstützungskräften der Bereitschaftspolizei Göttingen und der Polizeiinspektion Northeim wurden spezialisierte Polizeikräfte der Verhandlungsgruppe Göttingen angefordert. Letztendlich konnte der 35-jährige Mann widerstandslos festgenommen werden.

Eine Gefahr der eingesetzten Kräfte oder Dritter bestand zu keiner Zeit. Er befindet sich derzeit im Gewahrsam der Polizei und wird am kommenden Tag einem Haftrichtiger vorgeführt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell