Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall

Uslar (ots)

Uslar, (go), Karl-Ilse-Straße/Ecke Eschershäuser Straße, Dienstag, der 01.10.2024, 09:15 Uhr. Eine 25- jährige PKW Fahrerin aus Uslar befuhr die Karl-Ilse-Straße und beabsichtigte, nach rechts in die Eschershäuser Straße abzubiegen. Dabei übersah sie einen von rechts kommenden, vorfahrtberechtigten, 61- jährigen Fahrradfahrer aus Uslar und es kam zum Zusammenstoß. Am PKW der 25- jährigen entstand dabei leichter Sachschaden in Höhe von ca. 50 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell