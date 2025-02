Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dürbheim, Lkr. Tuttlingen) Unfall auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Dürbheim und Tuttlingen (06.02.2025)

Dürbheim (ots)

Am Donnerstagmorgen hat sich auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Dürbheim und Tuttlingen ein Unfall ereignet. Eine 19-Jährige war gegen 7 Uhr mit einem Renault Clio von Tuttlingen in Richtung Dürbheim unterwegs. In einer langgezogenen Rechtskurve kam sie auf eisglatter Straße von der Fahrbahn ab und prallte in einen entgegenkommenden Ford Mondeo einer 44-Jährigen. In Folge der Kollision drehten sich die Autos um die eigene Achse ehe sie, einer rechts und einer links neben der Straße in der Grünfläche zum Stehen kamen. Beide Fahrerinnen erlitten leichte Verletzungen. Rettungswagen brachten sie zur weiteren Untersuchung vorsorglich in ein Krankenhaus. Am Renault Clio entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro, den Schaden am Ford schätzte die Polizei auf rund 9.000 Euro.

