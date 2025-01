POL-MG: Mehrere Einbrüche in Mönchengladbacher Geschäftsräume - Zeugen gesucht

Mönchengladbach (ots) - Unbekannte haben in der Nacht von Sonntag auf Montag, 20. Januar, einen Fiat Ducato an der Landgrafenstraße entwendet. Der Besitzer hatte das Fahrzeug am Sonntag gegen 20.30 Uhr in der Nähe einer Werkstatt geparkt. Am Montag stellte er dann gegen 10 Uhr fest, dass der Fiat nicht mehr dort stand. Die Polizei bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 02161 ...

