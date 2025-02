Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hüfingen, B 31

Schwarzwald Baar Kreis) Überholen trotz Gegenverkehr führt zu Unfall (06.02.2025)

Hüfingen - B 31 (ots)

Auf der Bundesstraße 31 ist es am Donnerstag, gegen 14 Uhr zu einem gefährlichen Überholmanöver gekommen, welches zu einem Unfall geführt hat. Ursächlich war das Überholen durch einen 41-jährigen Volvo-Fahrer in einer Rechtskurve zwischen Hüfingen und Pfohren in Fahrtrichtung Geisingen. Die Fahrtstrecke war für ihn nicht ausreichend einsehbar und so musste ein 59-jährige VW-Fahrer im Gegenverkehr stark abbremsen. Dadurch verlor er die Kontrolle über seinen Wagen und krachte gegen die rechte Leitplanke. Der Fahrer des Volvos setzte seine Fahrt unbeirrt fort, konnte aber bei Geisingen durch die Polizei angehalten werden. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell