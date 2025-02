Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Wohnung

Lippstadt (ots)

In der Bökenförder Straße in Lippstadt ist es am gestrigen Tag zwischen 17:15 - 21:00 Uhr zu einem Einbruch in eine Wohnung gekommen.

Der oder die Täter verschafften sich über die Balkontür Zugang und durchwühlten mehrere Schubladen und Schränke des Geschädigten.

Entwendet wurde Bargeld in niedriger dreistelliger Höhe.

Nun sucht die Polizei Zeugen die vielleicht etwas Verdächtiges in dem Bereich beobachte haben. Diese melden sich bitte bei der Polizei in Lippstadt unter 02941 91000 oder suchen die nächste Polizeidienststelle auf.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell