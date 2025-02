Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: 57-jähriger sprüht mit Pfefferspray

Werl (ots)

Ein 57-jähriger Werler hat am gestrigen Tag Taten statt Worte sprechen lassen.

Am Nachmittgag, gegen kurz vor 16 Uhr fuhr der 57-jährige mit seinem Fahrzeug die Marktstraße entlang. Vor ihm fuhr sein späteres Opfer, ein 60-jähriger, ebenfalls aus Werl.

Der 60-jährige hielt sich an die vorgeschriebene Schrittgeschwindigkeit im Bereich der dortigen Fußgängerzone. Das passte seinem Verfolger nicht und er betätigte die Lichthupe und fuhr dicht auf.

Was wiederum dazu führte, dass der 60-jährige den "Drängler" zur Rede stellen und erklären wollte, dass in dem Bereich eine Fußgängerzone sei und Schrittgeschwindigkeit vorgeschrieben ist. Dazu hielt er an und ging in Richtung des hinter ihm fahrenden Fahrzeugs.

Der 57-jährige ließ sich jedoch auf keine Diskussion ein und besprühte sein Gegenüber mit Pfefferspray. Daraufhin begab er sich in die in der Nähe gelegenen Apotheke um sich behandeln zu lassen. Die eingetroffene Polizei nahm ungläubig die Anzeige auf und konnte noch vom Beschuldigten erfahren, dass er sich bedroht gefühlt habe.

Sei es drum! Eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung ist dem 57-jährigen sicher. Außerdem wird zusätzlich geprüft, ob er in Zukunft überhaupt noch ein Fahrzeug führen darf.

