POL-SO: Trickbetrüger unterwegs

Lippstadt-Lipperode (ots) - In der letzten Nacht, gegen 02:50 Uhr, kam es zu einer versuchten Geldautomatensprengung in einer Bank in der Lippestraße in Lippstadt-Lipperode. Ein aufmerksamer Zeuge konnte in der Bank zwei Personen wahrnehmen die augenscheinlich kein Geld abholen wollten. Weil ihm das verdächtig vorkam, rief er die Polizei. In der Zwischenzeit sind die Täter allerdings mit ihrem Fahrzeug geflüchtet. ...

