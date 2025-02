POL-SO: Unbekannter sprüht mit Pfefferspray

Werl (ots) - Ein 57-jähriger Werler hat am gestrigen Tag Taten statt Worte sprechen lassen. Am Nachmittgag, gegen kurz vor 16 Uhr fuhr der 57-jährige mit seinem Fahrzeug die Marktstraße entlang. Vor ihm fuhr sein späteres Opfer, ein 60-jähriger, ebenfalls aus Werl. Der 60-jährige hielt sich an die vorgeschriebene Schrittgeschwindigkeit im Bereich der dortigen Fußgängerzone. Das passte seinem Verfolger nicht und er ...

mehr