Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Versucht in Wohnung einzubrechen

Northeim (ots)

Northeim, Einbecker Landstraße, Mittwoch, 22.01.2025, 10.30 - 14.30 Uhr

NORTHEIM (Wol)

Am Mittwoch im Zeitraum von ca. 10.30 - 14.30 Uhr kam es in Northeim in der Einbecker Landstraße zu einem versuchten Wohnungseinbruch in einem Mehrfamilienhaus.

Unbekannte Personen versuchten die Wohnungstür gewaltsam zu öffnen und scheiterten. Der Weg in das Treppenhaus gelang aufgrund der unverschlossenen Hauseingangstür.

Es kam zu einem geschätzten Gesamtschaden von 250 Euro.

Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim unter 05551 - 91480.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell