POL-NOM: In Lagerhalle eingebrochen

Northeim OT Hollenstedt, An der Masch, Dienstag, 21.01.2025, 16.30 Uhr bis Mittwoch, 22.01.2025, 15.30 Uhr

HOLLENSTEDT (Wol) - Kein Diebesgut.

Im Zeitraum von Dienstag ca. 16.30 Uhr bis Mittwoch ca. 15.30 Uhr kam es in der Straße "An der Masch" zu einem Einbruch in eine Lagerhalle.

Die unbekannten Personen öffneten die Eingangstür der Lagerhalle gewaltsam und verursachten dadurch einen geschätzten Schaden von 1.000 Euro. Aus der Lagerhalle wurden keine Gegenstände gestohlen.

Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim unter 05551 - 91480.

