POL-DA: Darmstadt-Kranichstein: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Wer hat Verdächtige im Keller gesehen?

Darmstadt-Kranichstein (ots)

Am Dienstag (26.11.) zwischen 11 und 15 Uhr hat sich ein Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in der Bartningstraße zugetragen. Vor diesem Hintergrund sucht die Polizei nach Zeugen. Nach derzeitigem Kenntnisstand gelangten sie unter Anwendung von Gewalt in den Keller und machten sich im Anschluss an einzelnen Kellerräumen zu schaffen. Ob sie etwas entwendet haben, müssen die Ermittlungen zeigen. Wer in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich beim Kommissariat 43 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

Zusätzlich gibt die Polizei Tipps zur richtigen Sicherung von Kellerräumen und Kellerverschlägen:

- Achten Sie darauf, dass die Haustür geschlossen ist. - Halten Sie Kellertüren sowie die Türen zum Keller stets verschlossen. - Bewahren Sie im Keller möglichst keine Wertsachen auf. - Sichern Sie ihre Räder auch im Keller mit entsprechenden Schlössern ab. - Versehen Sie den Kellerverschlag von innen mit einem Sichtschutz. - Sichern Sie die Tür Ihres Kellerverschlags vor Aushebeln, zum Beispiel durch eine oben verschraubte Latte. - Sichern Sie Kellerfenster durch zusätzliche Gitter oder Lichtschächte durch entsprechende Verankerung des Lichtschachtrostes. - Achten Sie bewusst auf fremde Personen im Gebäude (besonders in größeren Mehrfamilienhäusern) und auf dem Grundstück. Sprechen Sie diese Personen an, indem Sie ihnen Hilfe anbieten. - Informieren Sie die Polizei (Notruf 110), wenn Ihnen etwas verdächtig vorkommt.

