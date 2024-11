Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Nauheim: Zeugen nach Wohnungseinbruch gesucht

Nauheim (ots)

Nach einem Einbruch in ein Wohnhaus hat die Rüsselsheimer Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit Hinweisen. Zwischen 9 Uhr und 20 Uhr am Dienstag (26.11.) drangen die bislang noch unbekannten Täter über ein Fenster in das Haus in der Borner Straße ein. Bei der Suche nach Wertgegenständen entwendeten die Kriminellen in den Räumlichkeiten anschließend Geld und Schmuck. Mit ihrer Beute suchten sie anschließend unerkannt das Weite.

Das Einbruchskommissariat K 21/22 ist unter der Rufnummer 06142/696-0 zu erreichen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell