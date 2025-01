Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Taxifahrer überfallen

Kaiserslautern (ots)

Am frühen Montagmorgen überfielen zwei Personen einen Taxifahrer am Stiftsplatz. Nach bisherigen Erkenntnissen stiegen gegen 4:20 Uhr eine Frau und ein Mann in ein Taxi an einem Taxistand ein. Der weibliche Fahrgast bedrohte den 55-Jährigen und hielt ihm einen Gegenstand an den Hals. Der Fahrer händigte daraufhin dem Mann seinen Geldbeutel mit mehreren hundert Euro Inhalt aus. Danach machte sich das Duo unerkannt aus dem Staub. Der 55-Jährige blieb unverletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Raubs aufgenommen und sucht Zeugen: Wem sind zur angegebenen Zeit zwei dunkel gekleidete Personen am Stiftsplatz aufgefallen? Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise nimmt die Kripo unter der Telefonnummer 0631 369-13312 entgegen. |kfa

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell