POL-PPWP: Unter Alkoholeinfluss mit Transporter unterwegs, Führerschein eingezogen

Kaiserslautern (ots) - Am zurückliegenden Donnerstagabend ereignete sich in Kaiserslautern ein Pkw-Diebstahl. Ein 19-jähriger Mann aus Kaiserslautern entwendete ein Elektrofahrzeug vom Betriebsgelände eines örtlichen Autohauses. Dank einer unmittelbar eingeleiteten Fahndung und einem Zeugenhinweis wurde das gestohlene Fahrzeug als auch der Täter in der zurückliegenden Nacht im Bereich der Berufsbildenden Schule II ...

