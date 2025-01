Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: In Arztpraxis Polizisten angegriffen

Kaiserslautern (ots)

Ein 43-Jähriger verhielt sich am Freitag (24. Januar 2025) in einer Arztpraxis im Stadtgebiet "komisch" gegenüber seinen Kindern. Aufgrund seines Benehmens befürchteten Zeugen ein übergriffiges Verhalten und machten sich Sorgen um das Wohlergehen der Kinder. Sie informierten die Polizei. Als eine Streife in der Praxis eintraf, reagierte der Vater sofort aggressiv auf die Beamten. Die Situation eskalierte und er fing an, um sich zu schlagen und zu treten. Die Einsatzkräfte setzten ein Distanzelektroimpulsgerät gegen den Mann ein, was jedoch keine Wirkung zeigte. Den Polizisten gelang es schließlich, den 43-Jährigen mit enormer Kraftanstrengung zu überwältigen. Seine Lebensgefährtin versuchte währenddessen, auf die Beamten einzuwirken. Sie warf eine Flasche nach ihnen. Einen weiteren Angriff konnte eine Zeugin durch ein schnelles und umsichtiges Eingreifen verhindern. Die Einsatzkräfte nahmen den 43-Jährigen fest. Der psychisch auffällige Mann wurde in eine Klinik gebracht. Auf ihn und seine Partnerin kommen jetzt strafrechtliche Ermittlungen zu. Die beiden Vorschulkinder nahm das Jugendamt in seine Obhut. |erf

