Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Polizei schnappt Dieb - Durchsuchung bringt weitere Taten ans Licht

Kaiserslautern (ots)

Kommissar Zufall" schlug am Donnerstagvormittag am Stiftsplatz zu. Eine Frau sprach eine Streife der Polizei an, da sie gerade einen Mann an sich vorbeilaufen gesehen hatte, der ihre Handtasche in der Hand hielt. Eine Nachschau an ihrem Wagen bestätigte den Verdacht: Das Fahrzeug stand offen und der Innenraum war durchwühlt. Von der Tasche fehlte jede Spur. Darin befanden sich unter anderem Ausweisdokumente und ausländische Geldscheine. Bei einer anschließenden Fahndung nach dem Tatverdächtigen konnte ein 56-Jähriger im Nahbereich angetroffen werden, auf den die Beschreibung passte. Die Damenhandtasche hatte er nicht mehr bei sich, dafür fanden die Beamten das ausländische Geld in seiner Jackentasche. Bei der anschließenden Durchsuchung der Wohnung des Mannes konnten auch die übrigen Gegenstände gefunden werden. Zudem fanden die Polizisten jede Menge Diebesgut, das aus vorherigen Taten stammen dürfte. Darunter war auch ein Laptop, der am Dienstag aus einem Honda Accord gestohlen wurde. Die Ermittlungen dazu dauern an. Um weitere Straftaten zu verhindern, nahmen die Ordnungshüter den 56-Jährigen bis um 22 Uhr am selben Tag in Gewahrsam. |kfa

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell