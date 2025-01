Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Garagentüröffner mitgenommen, Brötchen dagelassen

Kaiserslautern (ots)

Wegen eines ungewöhnlichen Diebstahls am Mittwochmittag ermittelte die Polizei in der Hellmut-Hartert-Straße. Wie so oft von uns berichtet, machte sich auch in diesem Fall ein Langfinger an einem geparkten Wagen zu schaffen. Doch dieses Mal ließ der Täter etwas für den Fahrer zurück: Nach Mitteilung des 48-jährigen Besitzers stand sein VW ID3 von 8 bis 12:15 Uhr in einem Parkhaus. Als er zurückkam, bemerkte er, dass der Fahrzeugschein sowie ein Garagentoröffner nicht mehr da waren. Dafür lag jetzt eine Tüte mit Brötchen in dem Wagen. Wie die dort hingekommen ist, kann sich der 48-Jährige nicht erklären. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14299 zu melden. |kfa

