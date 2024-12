Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mühlingen, B313, Lkr. Konstanz) Auto kommt von Fahrbahn ab - drei Personen verletzt (14.12.2024)

Mühlingen, B313 (ots)

Drei Personen sind bei einem Unfall auf der Bundesstraße 313 zwischen Stockach und Meßkirch am Samstagnachmittag verletzt worden. Ein 55-Jähriger fuhr gegen 16 Uhr von Stockach in Richtung Meßkirch und verlor dabei in einer leichten Rechtskurve die Kontrolle über seinen Wagen. Das Auto kam in der Folge von der Straße ab und überfuhr einen Zaun und mehrere kleine Bäume, ehe es beschädigt liegen blieb. Drei Insassen im Alter von sechs, elf und 55 Jahren erlitten leichte Verletzungen und kamen vorsorglich zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um das demolierte Fahrzeug an dem wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 6.000 Euro entstand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell