POL-KN: (Markelfingen, Lkr. Konstanz) Einbruch in Hotel "Amelie" (13./14.12.2024)

Konstanz (ots) - Am frühen Samstagmorgen ist es an einer Tankstelle in der Reichenaustraße zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen. Gegen 5 Uhr gerieten zunächst ein 45-Jähriger und ein 26-Jähriger aneinander, wobei der Ältere dem Jüngeren ins Gesicht schlug. In der Folge entwickelte sich aus diesem Disput eine weitere Auseinandersetzung ...

