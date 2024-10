Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Zwei Männer bei Ladendiebstahl erwischt

Bremerhaven (ots)

Eine aufmerksame Mitarbeiterin eines Supermarktes in Bremerhaven-Lehe hat am Dienstagmittag, 8. Oktober, zwei Ladendiebe auf frischer Tat ertappt.

Die 49-jährige Angestellte hatte die 25- und 32-jährigen Männer dabei beobachtet, wie sie sich mehrere Artikel, darunter LED-Birnen und Boxershorts, in ihre Jacken- und Hosentaschen steckten. An der Kasse bezahlten die Langfinger lediglich einen größeren Einkauf an Spirituosen. Sie passierten den Kassenbereich, ohne die Gegenstände in ihren Taschen zu bezahlen. Noch bevor sie das Geschäft verlassen konnten, hielt die Mitarbeiterin die Männer an und verständigte die Polizei. Die Diebe bezahlten nun auch die gestohlene Ware. Den Männern wurde ein Hausverbot ausgesprochen und ein Ermittlungsverfahren wegen Ladendiebstahls eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell