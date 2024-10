POL-Bremerhaven: Polizeikontrolle: Betrunkener Autofahrer will zu Fuß flüchten

Bremerhaven (ots) - Ein streitendes Pärchen hat in der Nacht zu Sonntag, 6. Oktober, für einen Polizeieinsatz in Bremerhaven-Lehe gesorgt. Am Ende beleidigten und verletzten die beiden Personen zwei Polizeibeamte und verbrachten den Rest der Nacht in Gewahrsamszellen. Gegen 1.15 Uhr hatte ein Taxifahrer an der Hafenstraße den Notruf 110 gewählt und eine körperliche Auseinandersetzung in seinem Fahrzeug gemeldet. Als ...

