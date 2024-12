Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Auseinandersetzung an der Agip Tankstelle (14.12.2024)

Konstanz (ots)

Am frühen Samstagmorgen ist es an einer Tankstelle in der Reichenaustraße zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen. Gegen 5 Uhr gerieten zunächst ein 45-Jähriger und ein 26-Jähriger aneinander, wobei der Ältere dem Jüngeren ins Gesicht schlug. In der Folge entwickelte sich aus diesem Disput eine weitere Auseinandersetzung bei der der 26-Jährige mit einer Bierflasche auf einen 22 Jahre jungen Mann einschlug. Der 22-Jährige erlitt eine Platzwunde, der 26-Jährige verletzte sich bei dem Gerangel ebenfalls.

Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung.

