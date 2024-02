POL-SBR-STADT: Polizei zieht positive Bilanz - Versammlungen in Saarbrücken verlaufen nahezu störungsfrei

Saarbrücken (ots) - Schmorbrand in einem Verteilerkasten der Diskonto-Passage Am gestrigen Samstagmittag, gegen 13:00 Uhr, kam es in der Diskonto-Passage zu einem Schmorbrand in einem Verteilerkasten. Der hierdurch entstandene Rauch zog durch ein Treppenhaus in ein angrenzendes Bürogebäude und löste dort zwei Rauchmelder aus. In Folge des Schmorbrandes kam es zu einem teilweisen Stromausfall in der Diskonto-Passage. ...

