Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Pressemeldung der PI Saarbrücken-Stadt

Saarbrücken (ots)

Schmorbrand in einem Verteilerkasten der Diskonto-Passage

Am gestrigen Samstagmittag, gegen 13:00 Uhr, kam es in der Diskonto-Passage zu einem Schmorbrand in einem Verteilerkasten. Der hierdurch entstandene Rauch zog durch ein Treppenhaus in ein angrenzendes Bürogebäude und löste dort zwei Rauchmelder aus. In Folge des Schmorbrandes kam es zu einem teilweisen Stromausfall in der Diskonto-Passage. Hierdurch blieb ein Fahrstuhl stecken, in dem sich eine junge Frau mit einem Säugling befand. Durch Kräfte der Berufsfeuerwehr Saarbrücken wurde die Stromversorgung zum Verteilerkasten unterbrochen. Zudem wurden Belüftungsmaßnahmen in dem angrenzenden Anwesen durchgeführt. Abgesehen von dem Verteilerkasten entstand kein Sachschaden. Die junge Dame konnte mit ihrem Säugling problemlos durch Kräfte der Berufsfeuerwehr geborgen werden. Sie blieben gänzlich unverletzt. Hinweise auf ein Fremdverschulden konnten nicht erlangt werden. Derzeit wird von einem technischen Defekt ausgegangen. Für die Dauer des Feuerwehreinsatzes wurde ein Fahrstreifen der Dudweilerstraße gesperrt. Zu nennenswerten Beeinträchtigungen des fließenden Verkehrs kam es nicht.

Schwelbrand im Klinikum Saarbrücken

Am gestrigen Samstagmittag, gegen 13:00 Uhr, kam es zu einer Auslösung der Brandmeldeanlage im Klinikum Saarbrücken (Winterberg). Infolge eines technischen Defekts an einer Waschmaschine entstand ein Schwelbrand im Waschraum der Klinik, woraufhin lediglich das Gerät an sich beschädigt/ zerstört wurde. Seitens der Berufsfeuerwehr wurde der Waschraum mittels Spezialgeräten gelüftet. Ein Übergehen des Brandes auf das Gebäude bestand zu keinem Zeitpunkt. Es entstand kein weiterer Schaden und es wurden keine Personen verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt, übermittelt durch news aktuell