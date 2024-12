Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Auseinandersetzung auf dem Parkplatz des Toom-Baumarktes - Unbekannter versprüht Pfefferspray (15.12.2024)

Konstanz (ots)

In der Nacht auf Sonntag ist es auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Reichenaustraße zu einer Auseinandersetzung gekommen. Nachdem es zuvor bereits in einer Diskothek zu einem Disput zwischen mehreren Personen kam, warfen die Security die Männer gegen 04.30 Uhr aus der Lokalität. Auf dem Parkplatz des Toom sprühte ein bislang Unbekannter einem 18-Jährigen anschließend Pfefferspray ins Gesicht wodurch dieser Verletzungen an den Augen erlitt. Die Besatzung eines Rettungswagens kümmerte sich um den jungen Mann. Eine sofortige Fahndung nach dem Unbekannten blieb ohne Erfolg.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.

Sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall nimmt das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-2222 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell