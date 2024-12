Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Auseinandersetzung in einer Bar in der Hussenstraße - Polizei ermittelt wegen Körperverletzung (14.12.2024)

Konstanz (ots)

Nachdem es in einer Bar in der Hussenstraße am Samstagnacht zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen ist, ermittelt die Polizei wegen Körperverletzung. Eine 25-Jährige verschüttete versehentlich ihr Getränk auf einen anderen Gast, woraufhin dieser mehrfach auf die Frau einschlug und die Bar anschließend in Begleitung seiner Freunde verließ.

Draußen kam es im Anschluss zu weiteren wechselseitigen Körperverletzungen zwischen den beiden Personengruppen als die Freunde der 25-Jährigen versuchten die Gruppe um den Angreifer und seine Begleiter festzuhalten.

Dabei erlitten mehrere Personen leichte Verletzungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell