Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Kaiserslautern (ots)

Am frühen Samstagabend kam es zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden. Ein 43-jähriger alkoholisierter Fahrzeugführer aus dem Stadtgebiet befuhr die Reichswaldstraße in Richtung Merkurstraße, ausgehend von der Pariser Straße. An der Einmündung zur Vogelwoogstraße wollte er die Vorfahrtsstraße verlassen und übersah hierbei ein entgegenkommendes Fahrzeug.

Beide Fahrzeuge wurden bei der Kollision so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren. Der Unfallverursacher verletzte sich leicht, während die Insassen des anderen Fahrzeugs unverletzt blieben. Ein Atemalkoholtest ergab 1,8 Promille, woraufhin ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf etwa 60.000 Euro. Gegen den Verursacher wurde ein Strafverfahren eingeleitet. |pvd

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell