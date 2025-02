Polizeipräsidium Konstanz

Elf leicht verletzte Personen sowie Sachschaden in Höhe von etwa 300.000 Euro sind die Bilanz eines Gebäudebrands vom Samstagmittag. Gegen 12:50 Uhr wurde der Rettungsleitstelle Rauch aus dem Fenster eines Mehrfamilienhauses mit 20 Wohnungen in der Salzstraße gemeldet. Beim Eintreffen vor Ort befand sich eine Wohnung im zweiten Obergeschoss bereits in Vollbrand. Die Freiwillige Feuerwehr Bad Dürrheim war mit einem Großaufgebot von sechs Fahrzeugen und 36 Kräften vor Ort und konnte durch einen schnellen Löschangriff ein Übergreifen der Flammen auf andere Wohnungen verhindern. Die Feuerwehr rettete sechs Personen aus dem Wohnhaus - fünf davon mit der Drehleiter. Zehn Hausbewohner sowie ein Feuerwehrmann wurden durch das Einatmen von Rauchgasen leicht verletzt. Sechs der Personen mussten durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein örtliches Klinikum eingeliefert werden. Insgesamt 15 Wohnungen sind nach dem Brand zunächst unbewohnbar. Der Bürgermeister der Stadt Bad Dürrheim, Herr Berggötz, machte sich vor Ort ein Bild der Lage und kümmerte sich um eine Folgeunterbringung der betroffenen Bewohner. Das Polizeirevier Schwenningen hat vor Ort die Brandermittlungen aufgenommen. Erste Hinweise ergaben, dass vermutlich angebranntes Essen zu dem folgeschweren Gebäudebrand führte.

