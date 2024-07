POL-Lebach: Anzeigetafel beschädigt

Lebach (ots) - In der Nacht vom 25.06. auf den 26.06. wurde im Bereich des Bahnhofs in Lebach ein ordnungsgemäß geparkter PKW durch mehrere tiefe Kratzer erheblich beschädigt. Es entstand ein Sachschaden im hohen fünfstelligen Bereich. Seit dem 14.05.2024 ereigneten sich zwei weitere Fälle in räumlicher Nähe zum hier beschriebenen Fall. Auch in diesen Fällen ...

