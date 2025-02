Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen/ Schwarzwald-Baar-Kreis) Schaufensterscheibe beschädigt - Zeugenaufruf (06.-08.02.2025)

VS-Villingen (ots)

Unbekannte haben im Zeitraum von Donnerstag, 19 Uhr, bis Samstag, 10 Uhr, eine Sachbeschädigung in der Niedere Straße begangen und einen Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro damit angerichtet. Sie zerkratzten eine Schaufensterscheibe eines Friseurgeschäftes mit einem spitzen Gegenstand auf eine Länge von etwa 2,5 Metern. Die Polizei in Villingen sucht nun nach Zeugen. Diese sollten sich bitte unter der Telefonnummer 07721 601-0 melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell