POL-KN: (Bad Dürrheim/ Schwarzwald-Baar-Kreis) Unfall im Einmündungsbereich der Bundesstraße 33/ Bundesstraße 27- drei Leichtverletzte und rund 70.000 Euro Blechschaden (09.02.2025)

Bad Dürrheim (ots)

Drei leicht verletzte Autofahrer und rund 70.000 Euro Sachschaden hat ein Unfall gefordert, der am Sonntagabend an der Einmündung der Bundesstraße 33/ Bundesstraße 27 passiert ist. Gegen 21.30 Uhr war ein 28-Jähriger mit einem Toyota Corolla auf der B 33 aus Richtung Villingen herkommend unterwegs. Er ordnete sich im Einmündungsbereich auf die Linksabbiegespur in Richtung Schwenningen ein. Nach derzeitigen Stand bog der Mann in der Folge bei für seine Fahrtrichtung anzeigendem Rotlicht nach links ab und prallte mit einem VW Golf einer 31-Jährigen zusammen, die auf der linken Fahrspur der B 33 in Richtung Villingen fuhr. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der VW auf einen ebenfalls in Richtung Villingen fahrenden Mercedes eines 37 Jahre alten Mannes geschoben, der sich auf rechten Fahrspur befand. Der Toyota und der VW kamen von der Straße ab und blieben im Grünstreifen stehen. Zuvor überfuhr der VW noch ein Verkehrszeichen. Der Mercedes drehte sich nach dem Zusammenstoß mehrfach und kam auf der Einmündung zum Stehen. Alle Beteiligten verletzten sich bei dem Unfall leicht. Rettungswagen brachten sie zur medizinischen Versorgung in eine Klinik. Der Toyota, der VW und der Mercedes waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Da im Toyota eine Hochvoltkomponente verbaut war, musste die Feuerwehr Bad Dürrheim alarmiert werden. Diese war mit einem Fahrzeug und sieben Einsatzkräfte an der Unfallstelle. Die Straßenmeisterei Hüfingen kümmerte sich nach der Unfallaufnahme um die Reinigung der Fahrbahn.

