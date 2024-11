Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Diebstahl aus geparktem Pkw

Völklingen-Heidstock (ots)

Am Samstag, 16.11., gegen 02:50 Uhr, kommt es in der Wissmannstraße in Völklingen zu einem Pkw-Aufbruch, bei dem eine Handtasche der Geschädigten entwendet wird. Der unbekannte Täter schlägt die Seitenscheibe des Pkws, ein schwarzer Ford mit NK-Kreiskennzeichen, ein, entnimmt die Handtasche und entfernt sich fußläufig vom Tatort. Durch die Tathandlung wird die Alarmanlage des Fahrzeugs ausgelöst. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Völklingen unter der Tel. 06898/2020 in Verbindung zu setzen.

