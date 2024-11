Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfall mit Flucht

Großrosseln (ots)

Am Samstagabend, 09.11.2024, kam es um 20:52 Uhr in Großrosseln zu einer weiteren Verkehrsunfallflucht. Ein in Frankreich zugelassener Pkw befuhr die Emmersweilerstraße in Großrosseln aus Völklingen kommend, nach Zeugenangaben mit überhöhter Geschwindigkeit, und kollidierte mit dem Außenspiegel der Fahrerseite mit einem Verkehrszeichen. Daraufhin verlor der Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug und kollidierte offenbar ungebremst, frontal mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw. Dieser wird durch die Wucht des Aufpralles mehrere Meter nach vorne geschoben. Das unfallverursachende Fahrzeug wird zurück auf die Fahrbahn geschleudert und kommt dort in Unfallendstellung. Der dunkel gekleidete, ca. 25-jährige, männliche Fahrer mit südländischem Aussehen flüchtete daraufhin zu Fuß in Richtung Bahnhofstraße und dort über die Grenze nach Frankreich. Der französische Pkw musste abgeschleppt werden. Ermittlungen zum Fahrer in Zusammenarbeit mit den französischen Behörden laufen.

Zeugen, die Hinweise auf den flüchtigen Mann geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Völklingen unter 06898/2020 in Verbindung zu setzen.

