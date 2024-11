Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfall mit Flucht

Großrosseln-St. Nikolaus (ots)

Am Freitag, 15.11., gegen 22:37 Uhr, ereignete sich in der Nassweilerstraße, in einem dortigen Baustellenbereich, ein Verkehrsunfall, bei dem der Verursacher unerkannt flüchten konnte. Der Geschädigte befährt mit seinem Mercedes-Benz den Baustellenbereich, nachdem ihm für seine Fahrtrichtung Grünlich angezeigt wurde. Am Ende der Baustelle kommt ihm ein Pkw mit überhöhter Geschwindigkeit und bei Rotlich zeigender LZA ein Pkw entgegen. Der Geschädigte weicht dem Pkw aus und kollidiert mit einer Steinmauer eines Anwesens. Der andere Fahrer entfernt sich unerkannt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Völklingen unter der Tel. 06898/2020 in Verbindung zu setzen.

