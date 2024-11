Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Altensteig - Tödlicher Verkehrsunfall zwischen Bus und Fußgängerin

Am Samstagabend (16.11.2024) kam es gegen 20.10 Uhr in Altensteig zu einem folgenschweren Unfall bei dem eine 62-jährige Fußgängerin so schwer verletzt wurde, dass sie noch an der Unfallstelle verstorben ist.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand lief die Fußgängerin an der Haltestelle Rathaus zunächst hinter dem stehenden Linienbus eines 50-jährigen entlang. Aufgrund einer zeitgleich rückwärts gerichteten Fahrbewegung des Busses geriet die Fußgängerin unter den Bus, ohne überrollt worden zu sein.

Sie wurde eingeklemmt und zog sich dabei schwerste Verletzungen zu an denen sie noch an der Unfallstelle verstarb.

Zur Rekonstruktion der genauen Umstände des Unfalls wurde ein Sachverständiger zur Erstellung eines unfallanalytischen Gutachtens hinzugezogen.

Am Einsatzort waren mehrere Fahrzeuge der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei eingesetzt.

Robert Odelga, Führungs- und Lagezentrum

